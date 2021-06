Kunst en sieraden bij Catawiki grif geveild tijdens lockdown

Ceo Ravi Vora kocht een model van de Mercedes die hij eerder reed. Ⓒ Catawiki

Amsterdam - Veilingsite Catawiki zet de komende periode stevig in op de verovering van de Duitse markt. Dat vertelt ceo Ravi Vora bij de presentatie van de resultaten over 2020. De grootste veilingsite voor verzamel- en kunstobjecten van Europa maakte in 2020 voor het eerst sinds de oprichting in 2011 winst en gebruikt een investering van €150 miljoen van private equitybelegger Permira om ’duurzaam te groeien’ in het buurland.