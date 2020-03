AH: winkel even dicht om vakken te vullen

Dat schrijft algemeen directeur Marit van Egmond in een brief aan klanten.

Verder krijgen zorgmedewerkers voortaan voorrang als er een rij staat voor een winkel om alsnog hun boodschappen te doen.

„Voor onze medewerkers hebben wij afgelopen weken en dagen veel extra beschermingsmaatregelen genomen. Met meer dan 1000 winkels en meer dan 100.000 medewerkers zijn dit vaak grote aanpassingen. Het is goed om te weten dat alle veranderingen vaak om maatwerk vragen, afhankelijk van hoe groot de winkel is, de drukte en wanneer en hoe vaak er nieuwe goederen worden geleverd”, aldus Van Egmond.

„Om een beeld te geven: voor kleine winkels is dit ongeveer vier keer per dag, voor grote winkels soms wel vijftien keer. Het kan daarom zo zijn dat wij in sommige winkels overdag de deuren even sluiten om op een veilige manier de vakken te vullen.”