Klanten failliet Conservatrix krijgen Brits onderdak

In april bleek al dat de curatoren van Conservatrix in de laatste onderhandelingsfase waren aangekomen voor de portefeuille-overdracht van de in 2020 omgevallen levensverzekeraar. Wat bij de gesprekken hielp is dat de failliete boedel over afgelopen jaar een winst van €71 miljoen boekte. Toch voerden de curatoren voor de overdracht een korting tussen 10% en 11% door op het gedeelte van het verzekerd bedrag dat door premiebetaling in het verleden al is gefinancierd.

Naar verwachting zal de overdracht in de loop van dit najaar plaatsvinden, zo meldt Waard Leven vrijdagmorgen in een persbericht. Ook alle resterende medewerkers kunnen bij de nieuwe eigenaar aan de slag. Polishouders worden geïnformeerd via een brief van de curator.

Curatoren Willem Jan van Andel en Noor Zetteler spreken van een ’solide en betrouwbare partij’ die de gedupeerde polishouders van Conservatrix ’de best mogelijke oplossing’ kan bieden: „Door de overdacht van de portefeuille blijven de polishouders verzekerd en Waard neemt na wijziging van de verzekeringen de verplichtingen jegens de polishouders van Conservatrix over.”