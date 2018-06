Wiebes: Zzp’er heeft juist meer werk

Wiebes schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Een op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) voelde volgens de KvK afgelopen jaar de negatieve gevolgen van de nieuwe wet die in het leven is geroepen om schijnconstructies tegen te gaan. Dat komt neer op circa 122.000 zelfstandigen (18%) die één of meer opdrachten misliepen.

Tegenover deze 18% komt maar liefst 30% juist makkelijker aan opdrachten, aldus Wiebes, die navraag heeft gedaan bij de KvK. Ook blijkt dat het percentage dat zegt vaker via een payroller te moeten werken (=10%) veel lager ligt dat het percentage dat dit juist minder vaak hoeft (34%). In het rapport van vorige week zouden alleen de negatieve cijfers zijn weergegeven.