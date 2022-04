Premium Het beste van De Telegraaf

KLM-piloten: 5% erbij in plaats van inleveren

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

SCHIPHOL - Piloten van KLM eisen alsnog 5% loonsverhoging per 1 maart. Dat melden meerdere bronnen aan De Telegraaf. Daarmee gooit de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers de vorige maand afgesproken cao en de op last van het kabinet voorgenomen bezuinigingen de luchtvaartmaatschappij in de prullenbak.