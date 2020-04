'Fugro moet vooral op zoek naar financiering'

Fugro is volgens de kenners al sinds begin van het jaar aan het worstelen, wijzend op de stevige daling van het aandeel in de afgelopen maanden. De problemen begonnen volgens de marktvorsers in februari, toen Fugro zijn obligatie-uitgifte schrapte. Kort daarna werd het beursgenoteerde fonds geconfronteerd met de olieprijscrash vanwege de prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië. Fugro zelf meldde tevens dat de coronacrisis een rem zet op activiteiten in Europa en Afrika.

Volgend jaar lopen een aantal obligaties van Fugro af. Daarom moet de focus van de onderneming de komende zes tot twaalf maanden liggen op het vinden van herfinanciering, concluderen de analisten.

KBC houdt aan zijn koopadvies voor Fugro met een koersdoel van 13,50 euro. Het aandeel stond maandag omstreeks 09.55 uur 5 procent hoger op 3,91 euro.