KLM-personeel bij vertrek en aankomst in Nederland getest

Premium Binnenland

’Coronatest vier uur voor vlucht onhaalbaar’

Duizenden Nederlandse overwinteraars in met name Zuid-Spanje komen in problemen met hun thuisvlucht vanaf dit weekend. „Het is onhaalbaar om vier uur voor vertrek nog een sneltest te doen, als die faciliteiten op de luchthaven niet aanwezig zijn”, zegt pensionado Tom Boelen (79).