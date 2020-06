Jitse Groen wil nu de stap naar de VS zetten. Ⓒ ROB DE JONG JUST EAT TAKEAWAY 85.5 -13.29 %

Utrecht - Jitse Groen, de oprichter van Thuisbezorgd.nl, verspilt weinig tijd in zijn poging om een van de maximaal twee last men standing te worden in de online-bezorgwereld van pizza’s en ander avondeten. Nu op het menu: Amerika!