SBM bestelt meer rompen voor FPSO's

Er werden geen financiële details gemeld. De contracten werden getekend met Chinese scheepswerven. Die zijn al bezig met drie rompen die reeds zijn toegewezen aan projecten. Daarmee ligt het totale constructieprogramma onder Fast4Ward nu dus op vijf rompen.

Topman Bruno Chabas van SBM verklaarde dat er goede zichtbaarheid is op nieuwe contracten van klanten. Daardoor voelt het bedrijf zich comfortabel met uitbreiding van het Fast4Ward-programma. Er is sprake van toenemende vraag in de markt, aldus Chabas.