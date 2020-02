EasyJet schrapt routes naar Italië en salarisverhogingen

De vliegtuigen richting het epi-centrum van de Europese corona-uitbraak zorgt voor minder reizigers, aldus Easyjet. Welke vluchten vanaf Schiphol worden geannulleerd is niet duidelijk. „Er is sprake van een aanzienlijke afname van de vraag naar en de bezettingsgraad van vluchten naar onze Noord-Italiaanse bestemmingen. Verder zien we ook een afnemende vraag in onze andere Europese markten”, aldus Easyjet in een verklaring.

Het is daarmee de eerste luchtvaartmaatschappij die ingrijpt in het Europese netwerk. KLM besloot eerder de Chinese operatie te staken als het gevolg van het coronavirus. Schiphol is de grootste Europese basis van de Britse prijsvechter buiten het Verenigd Koninkrijk. Er wordt gevlogen op zes bestemmingen, waaronder vijf dagelijkse vluchten naar Milaan.

Salaris bevriezen

Ook kondigt de luchtvaartmaatschappij kostenbesparingen aan. Zo krijgt het personeel geen salarisverhoging en worden niet-kritieke investeringen uitgesteld. Personeel kan met onbetaald verlof en er wordt gekeken naar goedkopere inkoop. Ook kijkt EasyJet naar andere bestemmingen voor de zomer, die volgens het bedrijf ’betere omzetkansen’ bieden.

Volgens EasyJet is het nog te vroeg om te bepalen wat de impact van de uitbraak van COVID-19 zal zijn op de vooruitzichten voor het huidige jaar voor zowel de luchtvaart- als de vakantiesector. De mondiale luchtvaartkoepel IATA schatte de kosten vorige in op $29 miljard, maar dat was voordat het virus in Europa uitbrak.

Transavia

Luchvaartmaatschappij Transavia zegt dat ze vooralsnog geen aanpassingen doet in het routenetwerk richting Italië. De vakantievlieger heeft in het winterseizoen drie vluchten per dag.