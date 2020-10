De brexitonderhandelaars moeten "intensief aan de slag om de kloof te overbruggen" voor het bereiken van een akkoord over de toekomstige (handels-)relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. In een gezamenlijke verklaring na afloop van overleg per video tussen de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie onderstreept het tweetal "het belang van het vinden van een overeenkomst, indien mogelijk, als een sterke basis voor een strategische relatie".