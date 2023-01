Premium Het beste van De Telegraaf

Robots voor verbroedering en betere samenwerking

Tamar Neter van RobotWise op CES met haar robots. Ⓒ Foto De Telegraaf

Sommige start-ups in technologie bieden geavanceerde technische oplossingen waar een leger aan programmeurs aan te pas komt. Maar soms valt het idee erachter juist op door zijn eenvoud. RobotWise is een van de veertig geselecteerde start-ups die namens Nederland naar Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas mocht en het wil mensen beter laten samenwerken met behulp van vriendelijke, laagdrempelige robots.