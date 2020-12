Eigenaren Corendon moeten wachten op zilvervloot

De deal tussen Corendon en Sunweb gaat op de lange baan. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Reisorganisatie Sunscreen, eigenaar van Sunweb, wordt vooralsnog niet gedwongen nu meteen concurrent Corendon over te nemen, heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam beslist in een kort geding dat door Corendon was aangespannen. Daarmee is de ’closing’ van die deal nu uitgesteld.