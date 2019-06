Deelscooter naar Brussel

In de Belgische hoofdstad komen in totaal 614 e-scooters beschikbaar. Daarmee is de Brusselse vloot net zo groot als die in de drie Nederlandse steden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, bij elkaar.

Oprichter en CEO Quinten Selhorst heeft dan ook hoge verwachtingen van het Belgische avontuur. „De OV-verbindingen in Brussel zijn niet optimaal, waardoor er enorm veel vervoersbewegingen zijn per taxi en auto. Onze dienst is een goed alternatief.”

Felyx heeft voor Brussel gekozen als eerste stad buiten de grenzen, omdat de doelgroep - jonge professionals en studenten – daar goed vertegenwoordigd is. „Ook hebben we veel medewerking gekregen van de gemeente. Zij zoeken naar antwoorden om het autovervoer in te dammen.”

Ook naar andere steden in zowel binnen- als buitenland wordt gekeken. Namen wil de ceo niet noemen.