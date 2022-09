Topmanager Apple ontslagen om borstengrap in TikTok-video

Balvins werd op 5 september van dit jaar gefilmd terwijl hij - volgens het filmpje - uit een Mercedes Benz SLR McLaren ter waarde van $500.000 stapte. Dit doet hij bij een autoshow.

„Dat is een mooie auto. Wat doet u voor werk meneer?” vraagt tiktokker Daniel Mac, die vaker dit soort filmpjes maakt. „Ik rijd rond in dikke auto’s, speel golf en zit aan vrouwen met grote borsten. Maar in het weekend en op feestdagen ben ik vrij”, grapt Blevins. „En als je geïnteresseerd bent: ik heb ook een geweldige tandartsverzekering!” De vrouw in Balvins auto moet hard op zijn opmerking lachen.

Vulgair

De opmerking is volgens Amerikaanse media een knipoog naar de film Arthur. Ruim een miljoen mensen zien het tiktokfilmpje van Mac. ’Seksistisch’ en ’vulgair’ zijn enkele van de commentaren. Bij Apple vinden ze het echter niet zo grappig. Sterker nog: het techbedrijf maakt bekend dat de topman is ontslagen.