Fastned hard vooruit op hogere beurs

Rond 10.50 uur stond de AEX-index 0,4% hoger op 604,1 punten. De beursgraadmeter bereikte vanochtend bij een stand van 607,3 punten het hoogste punt sinds de coronacrash in maart. De AMX steeg 1,2% naar 889,5 punten. De koersenborden in Londen (+0,5%), Parijs (+0,9%) en Frankfurt (+1,1%) kleurden eveneens groen.

Elders waren de aandelenbeurzen ook in een opgewekte stemming. De beurs in Shanghai sloot vanochtend 1,1% in het groen. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,3% tot 0,7% in de plus na een 0,4% tot 0,8% lager slot op vrijdag. Vanwege Thanksgiving is Wall Street trouwens donderdag dicht en is er vrijdag een halve handelsdag in New York.

Beleggers zijn vandaag opgewekt dankzij het bericht dat in navolging van de farmaceuten Pfizer en Moderna ook branchegenoot AstraZeneca over een effectief coronavaccin beschikt. Nederland heeft al miljoenen doses van dit vaccin besteld.

Groot-Brittannië gaat mogelijk deze week al goedkeuring verlenen aan het vaccin dat farmaciebedrijven Pfizer en BioNTech hebben ontwikkeld. Dat zou sneller zijn dan de Verenigde Staten, waar de datum van 10 december wordt genoemd als dag waarop het toelatingsbesluit valt. Naast het VK en de VS hopen ook Spanje en Duitsland al in december te beginnen met het goedkeuren en snel daarna toedienen van de eerste coronavaccins.

Aan het Brexitfront liet de Britse minister Rishi Sunak (Financiën) weten optimistisch te zijn dat er een handelsakkoord zal worden bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei vrijdag al dat er veel vooruitgang is geboekt in het Brexitoverleg. De Britse premier Boris Johnson praat deze week met Von der Leyen over een mogelijke deal.

In de AEX was Unibail de koploper met een plus van 3,5%. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell werd 3,2% meer waard. De oliegigant was gewild dankzij de hogere prijs van het ’zwarte goud’.

Staalfabrikant ArcelorMittal pluste 3,1%. Bankconcern ABN Amro (+2,6%) bevond zich ook in de hogere regionen van de AEX.

Prosus, de grootste zwaargewicht in de AEX, won 1,1% na de publicatie van cijfers. De techinvesteerder wist de winst in de afgelopen zes maanden flink op te schroeven. Daarbij profiteerde het bedrijf van zijn activiteiten op het gebied van maaltijdbezorging en zijn grote belang in het Chinese internetconcern Tencent.

Speciaalchemieconcern DSM (-1,4%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. KPN liet 1,2% liggen. Het telecomconcern komt dinsdag met een update van de strategie. KPN maakt dan vrijwel zeker bekend dat nog eens honderdduizenden huizen in Nederland worden aangesloten op zijn glasvezelnetwerk.

In de AMX schoot de koers van BAM 11,8% omhoog. De bouwer en pensioenuitvoerder PGGM breiden hun samenwerking op het gebied van publiek-private projecten uit. De deal leidt voor BAM tot een toename van het eigen vermogen met circa €125 miljoen, inclusief een herwaardering van het aangehouden aandelenbelang van BAM naar de marktwaarde. PGGM wil een belang van 50% nemen in BAM PPP, dat in Europa actief is met het ontwikkelen en managen van pps-concessies. Met de overeenkomst is een bedrag van circa €130 miljoen gemoeid.

Luchtvaartconcern Air France KLM ging 5,4% omhoog. Bodemonderzoeker Fugro mocht 4,1% bijschrijven.

Pharming zakte 0,8%. Juergen Ernst treedt om persoonlijke redenen na ruim elf jaar terug als vicevoorzitter van de raad van commissarissen van het biotechnologiebedrijf. Commissaris Debora Jorn zal Ernst opvolgen.

Het lokaal genoteerde Fastned (+32%) staat op het punt zijn eerste negen snellaadstations langs de Franse snelwegen te realiseren. De onderneming won de aanbesteding van de Franse wegbeheerder voor snelwegen en tolwegen APPR, voor de ontwikkeling en de exploitatie van de laadstations. Fastned heeft momenteel 129 snellaadstations in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.

Retail Estates (-1,3%) liet in een handelsbericht weten dat honderden huurders van het Belgische vastgoedbedrijf hun deuren moesten sluiten door een nieuwe lockdown. Van de 750 panden in België zijn 443 panden getroffen. In Nederland verhuurt de firma bovendien aan enkele horecazaken die gedwongen dicht moesten.

