Twitter eist controlevinkje voor adverteerders

Ook voor particulieren die willen adverteren op Twitter geldt sinds vrijdag dat ze abonnee moeten zijn van de dienst. Voor hen is dat met een prijs van 8 dollar per maand een stuk goedkoper. In Nederland is de prijs 9,68 euro per maand als het abonnement direct via Twitter wordt afgesloten. Als het abonnement via Apples App Store of de Google Play Store wordt gekocht, kost dat 11 euro per maand.

Volgens Twitter zijn de nieuwe regels onderdeel van de aanpak van geautomatiseerde accounts, of bots. Daarmee zou „de kwaliteit van de berichten op Twitter” worden opgevoerd. Maar verscheidene adverteerders vragen zich af of Twitter nog wel het juiste platform is om hun producten te slijten.

Sinds miljardair Elon Musk het bedrijf in oktober overnam veranderen de regels continu en is er steeds meer sprake van chaos. Deze week schafte hij de blauwe vinkjes af die ooit bedoeld waren om te kunnen onderscheiden dat bekende personen en bedrijven waren wie ze zeggen te zijn. In plaats daarvan krijgt iedereen die voor een abonnement betaalt zo’n blauw vinkje.