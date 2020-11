Euronext profiteert van onrust op beurzen en overnames

De omzet steeg in het derde kwartaal op jaarbasis met 12,7 procent tot 204,8 miljoen euro. Daarbij was ook een flink effect te zien van de overnames van Nord Pool, een Europese beurs voor het verhandelen van stroom, en de Deense beursdienstverlener VP Securities.

In het tweede kwartaal zag Euronext de inkomsten nog met met een derde omhoog gaan en in het eerste kwartaal was dit zelfs een plus van meer dan 50 procent. In die kwartalen was er grote volatiliteit (mate waarin de koers van een financieel product schommelt) op de beurzen, met veel meer handelsactiviteit. In het afgelopen kwartaal keerde de rust onder beleggers weer voor een groot deel terug, waardoor de groei van Euronext dus afzwakte.

Het bedrijfsresultaat ging met ruim 9 procent vooruit tot 117,8 miljoen euro en de nettowinst verbeterde met 10,6 procent naar 70,2 miljoen euro. De onderneming bevestigde verder haar eerder afgegeven financiële verwachtingen voor de ontwikkelingen van de kosten bij het bedrijf.

In oktober sloot Euronext een overeenkomst met London Stock Exchange (LSE) voor een overname van Borsa Italiana, de exploitant van de beurs in Milaan. Met die overname is een bedrag gemoeid van 4,3 miljard euro.