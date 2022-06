Knokken om koopkracht

Dat zeggen goed ingevoerde bronnen tegenover deze krant. Donderdag is er overleg tussen ministers Van Gennip (Sociale Zaken) en Adriaansens (Economische Zaken) en de voorzitters van werkgeversclubs en vakbonden. „Dit is een van de laatste kansen om nog iets te doen met de koopkracht richting de besluitvorming in augustus over de nieuwe begroting”, zegt een ingewijde.

Werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen en FNV’er Tuur Elzinga bevestigen dat ze al geruime tijd aandringen op het sluiten van een akkoord. „Ik denk dat we een historisch akkoord zouden kunnen sluiten”, aldus Elzinga. „Maar dan moeten werkgevers en kabinet wel bewegen.” Vanuit werkgeverskring wordt gemopperd dat het kabinet de noodzaak van een crisispakket niet inziet.

Naar verluidt heeft de polder al voorstellen gedaan voor nieuwe ingrepen in de energienota. Een woordvoerder van Van Gennip zegt dat beslissingen over koopkracht in augustus worden genomen.