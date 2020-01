'AEX begint positief aan 2020'

Trump liet via Twitter weten dat het fase 1-handelsakkoord op 15 januari wordt ondertekend in het Witte Huis. Op een later moment zal Trump naar Peking afreizen voor de onderhandelingen voor een fase 2-deal. De details van het akkoord zijn nog niet vrijgegeven. Dat gebeurt naar verwachting na de ondertekening.

Op het Damrak kwam Sligro met een handelsbericht. Het groothandelsbedrijf boekte in 2019 een omzet van 2,39 miljard euro. Dat is 2,1 procent meer dan een jaar eerder. Op 23 januari brengt het bedrijf zijn volledige jaarcijfers naar buiten. Exclusief de effecten van overnames nam de omzet met 0,9 procent af.

Reggeborgh

Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft opnieuw aandelen in bouwbedrijf VolkerWessels bijgekocht. Het investeringsfonds van de familie Wessels heeft nu 72,03 procent van het bouwbedrijf in handen. Reggeborgh wil VolkerWessels van de beurs halen.

De beurs in Shanghai noteerde op de eerste handelsdag van 2020 tussentijds ruim 1 procent hoger. De stemming werd gesteund door een positief cijfer over de Chinese industrie en een maatregel van de Chinese centrale bank om de vertraagde economische groei aan te jagen. De People's Bank of China kondigde aan op 6 januari de kapitaaleisen voor banken met 50 basispunten te verlagen. In Hongkong klom de Hang Seng-index 1,1 procent. De Japanse beurs was nog gesloten.

Halve handelssessie

De Europese beurzen bleven woensdag 1 januari dicht. Op oudjaarsdag eindigde de AEX-index na een halve handelssessie een fractie lager op 604,58 punten. De hoofdindex beleefde in 2019 een zeer sterk jaar met een rendement van bijna 24 procent. Wall Street bleef op nieuwjaarsdag ook dicht. Dinsdag sloot de Dow-Jonesindex het jaar 2019 0,3 procent hoger af op 28.538,44 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent.

De euro noteerde op 1,1207 dollar tegen 1,1232 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent in prijs tot 61,23 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 66,27 dollar per vat.