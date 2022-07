Europese spoorbedrijven maken werk van hulp bij graanexport Oekraïne

Het gaat om een groep van 24 Europese spoorwegmaatschappijen waaronder Deutsche Bahn en het Oostenrijkse ÖBB. Zij willen een soort verklaring gaan tekenen voor hulp bij de graanexport. Volgens topman Richard Lutz van Deutsche Bahn is daarvoor veel bouw van nieuwe terminals en andere infrastructuur nodig.

Oekraïne is al bezig de breedte van zijn spoor aan te passen aan de Europese maatstaf. Lutz stelt dat dit een signaal is dat de "reis van Oekraïne om deel te worden van de Europese familie al vergevorderd is". Topman Andreas Matthä van ÖBB zegt dat Oekraïens spoorwegpersoneel onder ongelooflijk moeilijke omstandigheden moet werken vanwege de oorlog. Hij wijst op de grote schade aan het spoornetwerk van het land en de dood en verwondingen van veel spoorwerknemers als gevolg van de invasie

Naar schatting is nu 22 miljoen ton graan opgeslagen in silo's in Oekraïense havens. Er is op het spoor capaciteit om daarvan maandelijks 800.000 ton per trein te vervoeren. Deutsche Bahn-topman Lutz laat weten dat er daarom dringend wordt gezocht naar meer transportcapaciteit.

Vanwege de oorlog en de verstoringen van de Oekraïense landbouwexport zijn de prijzen van veel levensmiddelen hard gestegen. In verschillende Afrikaanse landen is daardoor al een voedselcrisis ontstaan.