Grootbanken verlagen groeiraming voor Nederland Economie scheert langs rand van recessie: ’Export heel zwak, overheid motor’

Door Martin Visser

Ⓒ ANP / HH

De kans op een recessie in Nederland is ’toegenomen’, zegt het Centraal Planbureau. De economische prestaties van Nederland vallen nogal tegen. Alle grootbanken hebben hun ramingen omlaag bijgesteld. „De zwakte zit in de export, door recessies in het buitenland.”