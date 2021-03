Verkoper ontslagen omdat hij klant tipt over Rolex

Een Rolex Submariner uit 1969. Dit is niet het horloge uit het verhaal. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Medewerkers van winkels die Rolex-horloges verkopen, mogen het aan niemand laten weten dat de kostbaarheden in de winkel aanwezig zijn. Een verkoper van Gassan die zeer waarschijnlijk toch een klant heeft getipt over de aankomst van een horloge, is op staande voet ontslagen. Dat ontslag blijft in hoger beroep staan, heeft het gerechtshof in Leeuwarden besloten.