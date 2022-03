’Laat heel Nederland vlaggen voor Oekraïne’

De Oekraïense ambassadeur in ons land Maksym Kononenko was geroerd door het initiatief van de Haagse advocaten Willem Van der Werf en Marc Houweling van het op de Javastraat gevestigde kantoor Van der Feltz.

Vliegverbod

„Ik ben er trots op om ambassadeur te zijn in Nederland”, verzuchtte hij. Hij is ons land dankbaar voor alle steun maar zag het liefst een vliegverbod boven zijn land. „Heel Europa is in gevaar.”

En dan had hij nog een oproep: „Vergeet jullie Oekraïne-referendum van 2016. Laat mijn land lid worden van de Europese Unie. We worden heus niet meteen lid, het duurt nog tien tot vijftien jaar.”

Groen-geel naast rood-wit

De ambassadeur gaf met zijn Poolse collega Marcin Czepelak alvast het voorbeeld door samen met de Haagse burgemeester Jan van Zanen in de tuin van de ambassade van Polen, op de hoek van de Javastraat , de geel-blauwe vlag te hijsen. Naast het rood-witte dundoek van buurman Polen.

Mig-straaljagers

„Den Haag is de stad van vrede en recht”, sprak de Poolse ambassadeur. „Laat deze Oekraïense vlag een duidelijke boodschap zijn van gerechtigheid.” Zijn land heeft al 1,3 miljoen vluchtelingen opgevangen. Over Poolse MiG-straaljagers voor Oekraïne, verwees hij naar de NAVO. „Die beslist daarover.”

Burgemeester Jan van Zanen hield een krachtig betoog: „Oorlog in Oekraïne, oorlog in Europa. Het is voelbaar tot in de straten van Den Haag. Met ontzetting zien wij hoe vrouwen, kinderen en ouderen worden bestookt. Onze stad is solidair met het Oekraïense volk.”

Advocaten Willem Van der Werf en Alexander de Swart van kantoor Wladimiroff, die morgen een geel-blauwe vlag krijgt.

De initiatiefnemers van ’Den Haag vlagt voor Oekraïne’ hopen dat heel Nederland het geel-blauwe dundoek uithangt. „Wij hebben er vijftig aangeschaft voor de omwonenden waarvan de opbrengst naar Giro555 gaat”, vertelt Willem Van der Werf. „Er is hier veel diplomatiek verkeer. Straks rijden de CD-auto’s door een geel-blauwe laan naar het Vredespaleis.”