’Notering muzieklabel Universal bij Euronext Amsterdam gaat door’

De beoogde koper is een spac, een lege beurshuls van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman, bevestigen beide partijen.

In eerdere berichtgeving van Bloomberg leek het alsof het om een volledige fusie zou gaan tussen Universal en de spac van Ackman, Pershing Square Tontine Holdings, genoteerd aan de beurs in New York.

Ackman had zijn spac, een sinds vorig jaar opnieuw populair beleggingsvehikel, al eerder opgericht en daarmee $4 miljard opgehaald. De aangekondigde beursgang in Amsterdam leek daardoor mogelijk van de baan.

Volgens een verklaring van vrijdagochtend van Vivendi wil het muziekconcern nog steeds een aparte notering in Amsterdam doorzetten.

’In bespreking’

’Vivendi en Pershing Square Tontine Holdings, vertegenwoordigd door ceo Bill Ackman, zijn in bespreking om 10% van het aandelenkapitaal van Universal Music Group aan PSTH te verkopen’, aldus Vivendia in de verklaring.

Dat plan moet later deze maand nog wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Vivendi. Dat laat onverlet dat de notering in Amsterdam doorgaat.

Eerder dit jaar maakte Vivendi, het moederbedrijf van Universal, bekend het muzieklabel voor het einde van het jaar naar de beurs in Amsterdam te brengen.

Ackman wil de 10% van de muziekcatalogi van onder meer ook Queen, de Beatles en Bob Dylan, in New een andere route te noteren in een beleggersmarkt met een groter bereik.

Bill Ackman slaat mogelijk weer toe, nu met een spac, om Universal aan de beurs van New York te noteren. Ⓒ ANP/HH

Amerikaanse media stellen vrijdag dat het nog niet zeker is dat de spac van Ackman, voluit Pershing Square Tontine Holdings, tot een deal kan komen met Universal. Ackman zou indien de deal doorgaat zelf een belang van 10% in het beleggingsvehikel krijgen.

De betrokken partijen gaven geen commentaar.