’Parfumketen Douglas naar de beurs’

Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Een beursgang van Douglas, dat in Nederland tientallen winkels heeft, is naar verluidt niet de enige optie voor CVC. De Amerikaanse investeerder zou ook overwegen om het belang te verkopen.

Eerdere notering

Het Duitse Douglas had in het verleden ook al een notering aan de beurs van Frankfurt. In 2013 maakte een andere investeerder, Advent, daar een einde aan door het bedrijf over te nemen en van de beurs te halen. CVC kocht twee jaar later een meerderheidsbelang in Douglas van Advent.

CVC wilde tegenover Reuters niet ingaan op het nieuws. Douglas liet weten dat een beslissingen over een eventuele beursgang of verkoop een zaak voor de eigenaren is.

Vorig jaar werd bekend dat Douglas in zijn winkelbestand wil snijden. Zo'n 70 van zijn 2400 filialen in Europa zullen de deuren sluiten, voornamelijk buiten Duitsland.