Belastingdienst: ’Jongeren kunnen in half uur €150 verdienen’

Veel jongeren met verschillende baantjes of vakantiewerk hebben via de werkgever vaak teveel loonheffing afgedragen of doordat er maar een deel van het jaar is gewerkt. Over de jaren 2016 tot en met 2019 kan dat nu al, voor dit jaar kan dat in de jaarlijkse aangifteperiode maart en april volgend jaar. De Belastingdienst informeert jongeren hier ieder in jaar in oktober over. Behalve de 150.000 jongeren heeft de Belastingdienst ook 385.000 mensen van 22 jaar en ouder aangeschreven die mogelijk teveel loonheffing hebben betaald.

,,Om te checken of ze geld terug kunnen krijgen kan vrij eenvoudig via de aangifte app, binnen een half uur kunnen ze gemiddeld zo’n €150 extra verdienen”, aldus een woordvoerder van de Belastingdienst.

Uit eerder onderzoek van budgetinstituut Nibud bleek al dat twee derde van de MBO-studenten geen aangifte doet en honderden euro’s mis belastingteruggaaf mis kunnen lopen. Voor studenten kan de teruggaaf volgens het Nibud oplopen tot €180. Ook vraagt een op de drie mbo’ers geen zorgtoeslag aan. Iedere jongere die achttien jaar wordt, krijgt van de Belastingdienst ook een brief met daarin uitleg en informatie over het doen van belastingaangifte en toeslagen.