Bali is paradijselijk. Maar pas op je pinpas. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het is slim om af en toe naar je banksaldo te kijken. Een man wiens pinpas op Bali werd geskimd, kwam er pas ruim een maand later achter dat er al ruim €14.000 van zijn betaalrekening was verdwenen. Zijn bank Triodos is slechts bereid de schade van twee weken te vergoeden.