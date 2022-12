Premium Het beste van De Telegraaf

Blokkerbaas: ’Ik moet er niet aan denken dat de winkelstraat verschraalt’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Jeanine Holscher: „Belachelijk dat er geen energielabel voor winkels bestaat.” Ⓒ Aldo Allessie

Muiden - Het is fris in de kantine achterin de Blokker in Muiden. De verwarming staat uit. Jeanine Holscher, ceo van Blokker, heeft na de fotosessie in de winkel een overjas omgeslagen. „We zijn zuinig op energie omdat het duurzaam is en kosten bespaart.”