Twitterende Elon Musk doet cryptomunt dogecoin exploderen

De ondernemer meldde op Twitter met de ontwikkelaars van de in 2013 opgerichte dogecoin te werken om het transactiesysteem van de munt efficiënter te maken. „In potentie is dit veelbelovend”, aldus Musk. Hij noemde de dogecoin vanwege de lage prijs en snelle verwerking ’de crypto van het volk’, zijn netwerk behoort tot de rapste in de cryptosector.

Direct schoot de koers omhoog. Vrijdagochtend kost een dogecoin $0,52, de stijging was 17%.

Daarvoor meldde Tesla, waarvan Musk grootaandeelhouder is, af te willen zien van nieuwe cryptomunten. Die zouden te veel energie vergen.

De opmerking komt enkele uren nadat Tesla meldde de Amerikaanse markt op te willen voor een nieuwe obligatiefinanciering. De Amerikaanse overheid is steeds kritischer over beleggingen in vervuilende productie.

Vorige maand noemde Tesla het nog mogelijk om nieuwe auto’s volledig in bitcoin af te rekenen. Na de opmerking van vrijdagochtend zakte bitcoin bijna 20%, andere cryptomunten gingen mee onderuit.

De Amerikaan stelde nu nog altijd sterk te geloven in crypto als alternatief voor de dollar en andere munten, maar er niet verder mee te willen als het ’minen’, het met grote rekenkracht met software maken van munten, en het betalen met zulke coins veel fossiele brandstof vereist.

