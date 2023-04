Shell weg uit gasproject Australië: ’niet langer strategie’

Het gaat om een van de grootste nog onaangeboorde gasvelden bij Australië. Volgens kenners heeft Browse de potentie om heel belangrijk te worden voor de levering van gas te midden van de toenemende wereldwijde vraag naar deze brandstof.

De ontwikkeling van Browse wordt echter tegengewerkt door klimaatactivisten die erop wijzen dat het project in de dertig jaar dat het operationeel zou zijn minstens 70 miljoen ton CO2 zou uitstoten. Het project zou daarmee meer vervuiling veroorzaken dan andere grote projecten in Australië.

Shell Australia laat in een verklaring weten dat het project niet langer bij de eigen strategie past. Hoeveel geld er met de verkoop van het belang is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.

BP wil wel

Een woordvoerder van BP bevestigde de deal en zei dat het belang van het Britse bedrijf in het project zal stijgen tot 44 procent. „BP gelooft dat de ontwikkeling van de Browse-gasbronnen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energiezekerheid”, voegde hij toe.

De olie- en gasmaatschappijen achter het project, waaronder ook Woodside Energy en PetroChina, onderzoeken nog manieren om de CO2-uitstoot van Browse binnen de perken te houden. Zo wordt gekeken of het haalbaar is om CO2 af te vangen en op te slaan.

Shell heeft zich tot doel gesteld om de eigen uitstoot in 2050 helemaal tot nul te hebben teruggebracht. Eerder dit jaar kwam het concern al met cijfers waaruit blijkt dat het de CO2-uitstoot van zijn eigen activiteiten vorig jaar met 30 procent had teruggedrongen ten opzichte van 2016.

Veel van de eigen uitstoot drong Shell terug door twee Amerikaanse raffinaderijen te verkopen aan branchegenoten. Daarnaast droeg het Britse concern de exploitatie van een Nigeriaans olieveld over aan een andere partij, wat scheelde in de eigen CO2-emissies.

Consultant Woodside becijfert dat het project tot 2060 $24 miljard aan investeringen zal vergen.

Shell krijgt al langer de kritiek dat er meer inspanningen nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan. In een door Milieudefensie aangespannen rechtszaak bepaalde de rechter in 2021 dat Shell uiterlijk in 2030 in ieder geval de CO2-uitstoot van de eigen operaties met 45 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 2019. Shell heeft beroep aangetekend tegen dat vonnis.