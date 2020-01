General Electric verrast positief met resultaten

De omzet bij GE uit voortgezette activiteiten kwam in het laatste kwartaal van 2019 uit op $26 miljard, terwijl vooraf werd gerekend op $25,5 miljard.

Ook de winstgevendheid kwam hoger uit dan verwacht. Onder de streep werd in het vierde kwartaal een winst per aandeel behaald van $0,21. In doorsnee winst per aandeel voorzien van $0,18.

GE is bezig met een omvangrijke reorganisatie onder leiding van Culp die sinds eind 2018 de leiding in handen heeft. Meerdere bedrijfsonderdelen werden inmiddels verkocht. Ook werden wisselingen aan de top doorgevoerd.

De problemen met de Boeing 737 MAX-toestellen, die wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden, zadelde GE nog wel op met een strop. GE maakt onder meer motoren voor de vliegtuigen, waarvan de productie momenteel stilligt. Volgens GE zal het vliegtuig medio dit jaar weer gebouwd gaan worden.

In de voorbeurshandel werd enthousiast gereageerd op de gepubliceerde resultaten.