’Nederlander laat te vaak raam en deur open voor inbrekers’

Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct onder ruim duizend mensen. Toch hebben de ondervraagden ook oog voor voorzorgsmaatregelen om hun woning te beveiligen. Zo controleert een meerderheid, 86%, voor het slapengaan wel altijd of de deuren goed op slot zitten.

De helft van de ondervraagden zegt waarde te hechten aan beveiligingsapparatuur. Ruim een op de tien kiest voor een elektronisch alarmsysteem, camerabeveiliging rond het huis of een ’slimme’ deurbel met camera. Vrijwel alle Nederlanders (98%) voelen zich veilig in hun eigen huis, zo blijkt uit het onderzoek.

Woonpolis onbekend

Wie toch slachtoffer wordt van inbraak, kan beschadigingen aan de woning en gestolen spullen verhalen op de inboedel- en opstalverzekering. Negen van de tien verzekerden zijn echter niet precies op de hoogte van wat de woonpolis precies dekt, blijkt uit het onderzoek.

De woonverzekering dekt ook diefstal zonder braaksporen, bijvoorbeeld als iemand per ongeluk een deur of raam open heeft laten staan. Voorwaarde is wel dat er aangifte is gedaan bij de politie. „Maar voorkomen dat vreemden je huis kunnen binnendringen blijft natuurlijk altijd beter dan genezen”, benadrukt Allianz. „Inbraakpreventie is en blijft daarom van groot belang.”