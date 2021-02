Pizza-prins wekt wrevel

Emanuele Filiberto van Savoye bij de opening van zijn Italiaanse restaurant in Los Angeles, eind vorig jaar. Hij begon eerder met een foodtruck voor pizza’s, met hetzelfde logo. Ⓒ Foto Getty Images

Emanuel Filibert van Savoye (48) had zich wellicht beter kunnen houden bij zijn pizzeria in de VS. De erfprins van het in 1946 verbannen Italiaanse koningshuis meende onlangs ’officieel en plechtig’ vergeving te moeten vragen voor de rol van zijn overgrootvader koning Victor Emanuel III in de Jodenvervolging. De reacties in de media waren niet mals: „Het kan niet worden uitgewist of vergeten”, citeert CNN de joodse gemeenschap in Rome.