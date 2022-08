Beursblog: verlies ING trekt AEX in het rood

Door Theo Besteman

Bedrijfscijfers tweede kwartaal zorgen voor opleving beurshandel. AEX 732.33 -0.3 %

Amsterdam - De AEX is donderdag met klein verlies begonnen bij 732,8 punten. ING rapporteerde kwartaalcijfers die beleggers tegenvielen. Prosus en IMCD staan bovenaan de index, Just Eat is na een adviesverlaging weer in rode cijfers beland. Azië sloot met winst, met Alibaba als grote winnaar. Het sentiment is volatiel: de Federal Reserve geeft het signaal af dat er in 2023 geen renteverhogingen meer hoeven te komen. Dat zou wijzen op een zachte landing van de grootste economie, terwijl in Nederland de hoogste inflatie sinds 1975 is genoteerd.