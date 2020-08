Krachtig herstel op zonnige AEX

Rond 16.00 uur stond de AEX-index 2,1% hoger op 556,5 punten. Daarmee herstelde de Amsterdamse beursgraadmeter deels van de daling van 3,3% in de voorgaande twee handelsdagen. De AMX steeg 1,4% naar 771,4 punten. De koersenborden in Londen (+1,4%), Parijs (+1,5%) en Frankfurt (+2,2%) kleurden eveneens groen.

In Azië blonk de Japanse Nikkei-index vandaag uit met een 2,2% hoger slot. Vanochtend kwamen er meevallende vertrouwenscijfers over de Japanse en Chinese industrie naar buiten. Later in de ochtend kwamen daar opstekers over de Europese industrie bij.

„Beleggers halen opgelucht adem dat de Chinese industrie groei laat zien en ook de vraag vanuit andere werelddelen weer ziet aantrekken”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa). „Ook zag je vandaag een verlate positieve impuls van de veel beter dan verwachte kwartaalcijfers van Amazon, Apple en Facebook”, benadrukte Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro.

Terwijl de AEX al twee maanden beweegt in een bandbreedte van 540 tot 590 punten, vindt Wessels het opvallend dat de obligatiemarkt een ander beeld laat zien. „De rentes in Duitsland en de Verenigde Staten zijn aan het dalen, terwijl de inflatieverwachtingen juist oplopen.”

’Sentiment kan gaan draaien’

De financiële markten zijn de komende dagen onder meer gericht op de verwachte verlenging van het steunpakket in de VS. Ook het Amerikaanse banenrapport op vrijdag kan de koersen in beweging brengen. „Het aantal WW-aanvragen in de VS is de afgelopen twee weken weer gestegen. Dan mag je verwachten dat de banencijfers gaan tegenvallen. Als dat zo is en het economisch herstel in de VS zou haperen, dan kan het sentiment op de beurzen wellicht iets gaan draaien”, waarschuwde Van de Groep.

De Amerikaanse beurzen koersten vanmiddag 0,5% tot 1,1% hoger. Beleggers zijn nog altijd in afwachting van de opvolger van het vrijdag beëindigde stimuleringspakket in de VS, dat onder meer een overheidsuitkering van $600 per week voor werklozen bevatte. De Democraten hebben $3 biljoen voor ogen, terwijl de Republikeinen $1 biljoen afdoende vinden.

Just Eat Takeaway aan kop in AEX

In de AEX ging Just Eat Takeaway met een winst van 3,7% aan kop. Het maaltijdenbestelconcern profiteerde van koersdoelverhogingen door Deutsche Bank en de Amerikaanse zakenbank Jefferies.

Verzekeraar Aegon mocht 3,3% bijschrijven. De AEX werd eveneens gestuwd door de zwaargewichten ASML (+3,4%), Unilever (+2,6%) en Prosus (+2,1%).

Galapagos werd 2,9% meer waard. Het biotechnologieconcern komt donderdagavond na de slotbel op de Nasdaq met kwartaalcijfers.

Zorgtechnologieconcern Philips klom 2,3%. De Duitse branchegenoot Siemens Healthineers wil het Amerikaanse Varian Medical Systems overnemen voor $16,4 miljard.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, dat vorige week teleurstellende kwartaalcijfers publiceerde, zakte nog eens 5,1%.

Heineken daalde 2,9%. Analisten waren teleurgesteld dat de bierbrouwer geen voorspellingen deed voor de rest van het jaar vanwege de onzekerheid rond het coronavirus en geen interim-dividend uitkeert. Heineken leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies van €297 miljoen, vooral omdat de horeca in veel landen tijdelijk gesloten was.

Forse koerssprong voor PostNL

Midkapper PostNL won 9,3%, in reactie op zijn kwartaalcijfers. Door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte tegen te gaan bestelden mensen vaker online en had het post- en pakketbedrijf het drukker met het afleveren van pakketjes aan huis. KBC greep de meevaller aan om het advies naar kopen op te trekken en plakte daar een koersdoel van €2,70 aan vast.

Bodemonderzoeker Fugro werd 5,9% meer waard. Biofarmaceut Pharming, dat vorige week onderuit ging vanwege een omzetdip in het tweede kwartaal, was 5,3% in herstel.

Bekijk ook: Pharming niet bezorgd over omzetdip

Air France KLM stond met een min van 4,5% onderaan bij de middelgrote fondsen, na koersdoelverlagingen door Barclays, HSBC en Berenberg. Het luchtvaartconcern gaf vorige week aan op termijn waarschijnlijk aandelen te moeten uitgeven om de miljardenleningen van de Nederlandse en Franse overheid te kunnen terugbetalen.

Basic-Fit liet 2,5% liggen. De sportschoolketen kwam eind vorige week nog met meevallende halfjaarcijfers.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.