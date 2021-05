Onderzoek vakbond CNV: werknemers trekken het niet meer

De cijfers zijn slechter dan oktober vorig jaar toen CNV eenzelfde soort onderzoek hield. Meer dan een derde van de werknemers zegt naar mate de coronacrisis langer duurt meer stress van het werk te ervaren. Bijna de helft heeft minder lol in het werk en ruim een op de vijf werknemers geeft aan tegen een burnout aan te zitten, dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Bekijk ook: Ruzies op werkvloer lopen hoog op door corona

Ook de onderlinge spanningen op de werkvloer lopen op en geeft 36% aan steeds somberder te worden. Eerder berichtte deze krant dat het aantal arbeidsconflicten dit jaar al met ruim 30% is toegenomen.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin dreigt de emmer bij miljoenen mensen over te lopen. „Over alle sectoren heen kampt een toenemend aantal mensen met werkstress, een situatie die steeds nijpender wordt”, aldus Fortuin.

Bekijk ook: Ziekteverzuim op hoogste punt sinds 18 jaar

CNV roept werkgevers én werknemers op om alert te zijn. „Niemand heeft er iets aan als we straks allemaal gevaccineerd zijn, maar mentaal volledig uitgeput. Dan hebben we een nieuwe pandemie van burnouts. De vakbond wil daarnaast speciale aandacht voor thuiswerkers. 60% van de thuiswerkers voelt zich eenzamer dan in 2020. Fortuin: „Maar ook de 5 miljoen mensen die niet thuis kunnen werken, vaan onder hoge druk al een jaar lang in de frontlinie. Aandacht voor deze problematiek blijft nodig.”

De vakbond deed vorig jaar een voorstel tot het oprichten van psychisch noodhulpfonds om het aantal stress gerelateerde klachten terug te dringen, maar daar is door het kabinet geen gehoor aangegeven. Het wordt volgens CNV-voorzitter nu echt hoog tijd dat dit fonds er wel komt.