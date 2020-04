Saoedi's stellen beslissing over olieprijs uit

Olieopslag van Saudi Aramco in Abqaiq in Saoedi-Arabië. Ⓒ Foto REUTERS

Rijaad - Saoedi-Arabië heeft naar verluidt een belangrijke beslissing over de prijzen van olie andermaal voor zich uit geschoven, nu grote olieproducerende landen al dagen praten over productiebeperkingen. Staatsolieconcern Saudi Aramco zal naar verwachting maandag pas beslissen over de tarieven voor de export van ruwe olie.