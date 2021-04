Premium Financieel

’Bonus Smith is een slag in gezicht KLM’ers’

Personeel en vakbonden van KLM hebben geen goed woord over voor de aandelenbonus van €2 miljoen die aan topman Ben Smith van het moederconcern over het afgelopen jaar is toegekend, naast een basissalaris plus onkostenvergoeding van €1 miljoen.