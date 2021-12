Bonden optimistisch over Rutte IV, maar ’bezuiniging op zorg recept voor ramp’

Premium Financieel

Analyse: wie helpt werkgevers uit de droom?

Werkgevers dromen opnieuw van een nooduitgang in cao’s. Zodra een bedrijf in zwaar weer komt moeten afspraken over een loonsverhoging kunnen worden teruggedraaid. Het voorstel leidt tot woede bij de vakbonden. Valt er dan niks te halen voor werknemers?