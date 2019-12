Hollandse start-up komt met kweek-karbonade

Krijn de Nood (r) met mede-oprichter Daan Luiting in het lab van Meatable. Ⓒ EIGEN FOTO

DELFT - De Nederlandse start-up Meatable verwacht in de zomer van 2020 zijn eerste varkenskarbonade te presenteren waarvoor geen enkel dier is geslacht. In 2025 moet het uit één cel opgekweekte vlees in het supermarktschappen liggen.