Beleggers zien het weer zonnig in

De AEX stond om elf uur 5,7% hoger op 448 punten. De AMX steeg 5% naar 610,1 punten.

De overige Europese beurzen boekten ook indrukwekkende winsten. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 stegen 4,3% respectievelijk 5,1%. De Duitse DAX klom 6,2%.

De indexfutures wezen op een 5% hogere opening voor de Amerikaanse beurzen om half drie vanmiddag, na de verliezen van 0,3% tot 3% op maandag.

De Aziatische beurzen lieten vanochtend al stevig herstel zien. De Japanse Nikkei-index boekte met een plus van 7,1% één van de grootste winsten ooit.

Maandag hadden beleggers nog hun bedenkingen of het besluit van de Fed om ongelimiteerd obligaties op de kopen, wel afdoende zou zijn om een zware recessie in de VS te voorkomen. Maar inmiddels lijken ze hier anders over te denken, vooral omdat het ernaar uitziet dat de Senaat één dezer dagen alsnog een akkoord bereikt over een steunpakket van mogelijk $2 biljoen. Maandag kwam Duitsland al tot een indrukwekkend noodpakket naar buiten.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Shell met een winst van 15% aan kop. De olie- en gasmaatschappij profiteerde nog altijd van de maandag aangekondigde maatregelen, waardoor het dividend waarschijnlijk voorlopig kan worden gehandhaafd. Ook de stijging van de olieprijzen, voor Europese Brent tot boven $28, bood steun.

ABN Amro volgde met een plus van 13,3%. Staalgigant ArcelorMittal won 11,4%.

Verfproducent AkzoNobel klom 7,5%, mede dankzij een adviesverhoging naar kopen door de Franse bank Société Générale.

Zorgtechnologiebedrijf Philips steeg 7,4%, na een koopadvies van de Duitse DZ Bank.

Bij Heineken bleef de winst tot 1,1% beperkt. Concurrent AB InBev heeft zijn financiële prognose voor 2020 ingetrokken.

Unibail-Rodamco-Westfield sprong er met een min van 5,4% negatief uit, na het besluit het slotdividend te schrappen (doordat onze dataleverancier de slotkoers van maandag aanpaste voor het verwachte ex-dividend gaan, klopt de bij DFT gemelde verandering niet).

Bij de middelgrote fondsen ging het kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van 17,2% aan kop. Bodemonderzoeker Fugro steeg 13,5%. Het in de afgelopen weken eveneens fors weggezakte Basic-Fit klom 7,4%. Concurrerende fitnessketens hebben de abonnementen bevroren, omdat leden vanwege de coronacrisis de vestigingen niet meer kunnen bezoeken. ING wijst erop dat Basic-Fit onder druk staat ditzelfde te doen. Dit kan volgens haar echter maximaal 12 weken, omdat het bedrijf anders niet meer voldoet aan de met de banken afgesproken leningsvoorwaarden. Voor ING was dit reden Basic-Fit van de favorietenlijst te halen, hoewel het koopadvies blijft bestaan.

