Koopjesjacht zet AEX fors hoger

Rond 14.40 uur steeg de AEX-index 6,1% naar 449,5 punten. De beursgraadmeter vertoonde daarmee een zonnig herstel na vorige week het laagste punt van dit jaar te hebben aangetikt bij een stand van 389,60 punten. De AMX klom vanmiddag 7,3% naar 623,6 punten. De beurzen in Londen (+4,4%), Parijs (+5%) en Frankfurt (+6,5%) vertoonden eveneens een krachtig herstel.

’Ergste achter de rug’

Beursstrateeg Richard Abma (OHV Vermogensbeheer) denkt dat beleggers inmiddels het ergste achter de rug hebben. „Ik verwacht dat de AEX snel weer boven de 500 punten staat.” Volgens hem zal dat wel met de nodige pieken en dalen gaan. Maar Europese aandelen waren wel erg goedkoop geworden, benadrukt Abma. „We stonden op niveaus van 2009. Tijdens de financiële crisis verkeerden bedrijven in een slechtere situatie. Zij hebben nu meer cash op de balans. Ook weten we dat het coronavirus ernstig is, maar het zal weer voorbij gaan”, aldus de vermogensstrateeg.

„Het is vandaag een mooie dag. Dit geeft de burger weer moed”, zegt Rabobank-econoom Stefan Koopman over de opverende beurskoersen. Maar hij waarschuwt dat er nog geen bodem onder de beurzen ligt. Volgens hem moet er daarvoor eerst meer bewijs komen dat de bestrijding van het coronavirus werkt in Europa en Noord-Amerika. De ingrepen van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, brengen volgens Koopman wel meer stabiliteit op de financiële markten. „Het tekort aan internationaal beschikbare dollars begint af te nemen. Vooral de opkomende markten zullen ervan profiteren.”

Bekijk ook: Warren Buffett terug in top drie rijkste mensen

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 5% tot 6% hoger. De Aziatische beurzen lieten vanochtend al stevig herstel zien. De Japanse Nikkei-index boekte met een plus van 7,1% één van de grootste winsten ooit.

Bekijk ook: Hoop megasteun Trump laat Wall Street flink opbloeien

Maandag hadden beleggers nog hun bedenkingen of het besluit van de Federal Reserve om ongelimiteerd obligaties op de kopen, wel afdoende zou zijn om een zware recessie in de VS te voorkomen. Maar inmiddels lijken ze hier anders over te denken, vooral omdat het ernaar uitziet dat de Senaat in Washington één dezer dagen alsnog een akkoord bereikt over een steunpakket van mogelijk $2000 miljard.

In de AEX ging staalfabrikant ArcelorMittal aan kop met een koersexplosie van 16,5%. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell veerde 15% op. De olie- en gasmaatschappij profiteerde van de maandag aangekondigde maatregelen, waardoor het dividend voorlopig kan worden gehandhaafd. Ook de stijging van de olieprijzen, voor Europese Brent met 2,7% tot $27,75, bood steun voor de ’Olies’.

Bekijk ook: Deze troeven heeft Shell nog in de hand

Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Take Away (+14,3%) en bankconcern ABN Amro (+13,6%) waren eveneens in trek. ASMI ging 13,1% vooruit. De chiptoeleverancier maakte trouwens deze week zijn debuut in de AEX.

Bierbrouwer Heineken (-1,2%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Concurrent AB InBev heeft zijn financiële prognose voor 2020 ingetrokken. Voedings- en wasmiddelengigant Unilever (-1,2%) en informatieleverancier Wolters Kluwer (-1%) behoorden eveneens tot de verliezers.

In de AMX liep de koers van kabel- en telecomconcern Altice Europe met liefst 25,6% op. Bodemonderzoeker Fugro werd 20,4% hoger gezet door beleggers.

Tankopslagconcern Vopak (-3%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Handelshuis Flow Traders gaf 1,1% prijs.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.