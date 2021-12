Sluiting verpest topmaand voor horeca, theaters, dierentuinen en musea

Niet iedereen denkt het te kunnen redden met de bestaande regelingen. Met name restaurants zitten met hun handen in het haar over grote voorraden onverkoopbare waar die ze voor de kerstperiode hadden ingekocht. Niemand had deze snelle sluiting zien aankomen, blijkt zondag uit een rondje langs Nederlandse horecazaken van persbureau ANP.

Gilles Harthoorn van Hotel Restaurant Duinzicht op Schiermonnikoog is laaiend op het kabinet. „We zitten met een enorme kostenpost”, zei hij zondag. „We kunnen niet alles invriezen, veel is rijp voor de container. De voorraad naar de voedselbank brengen is geen optie, dat is op een eiland wat lastiger dan aan de wal.” Zijn hotel en restaurant waren voor de kerst volgeboekt. „Ze laten ons in de stront zakken, het is een grote smeerlapperij.”

Koelkastvergoeding

Eigenaar Johan de Vos van een restaurant en café in Breda heeft er nog niet over nagedacht wat hij met de voorraad gaat doen. „Ik ben nog steeds volledig gedesillusioneerd van zaterdagavond”, zegt hij. „Ik spoor iedereen aan niks weg te gooien maar de voorraad naar de voedselbank te brengen. Ik hoop dat er nog wat mensen langs komen om wat eten af te halen, want ik heb heel veel ingeslagen. Dit kun je niet meer uitleggen, iedereen heeft veel ingeslagen voor de kerst, het ligt vol bij iedereen - en dan zo vlak van tevoren sluiting afkondigen, dat kan echt niet.”

Net als Koninklijke Horeca Nederland pleit hij voor een koelkastvergoeding. „Dat zou netjes zijn. Maar ook de winkels die nu blijven zitten met hun collecties, die moeten ook gecompenseerd worden vind ik.”

Horecaondernemer Dennis Dekkers in Nijmegen probeert naar eigen zeggen zoveel mogelijk voorraad alsnog te verkopen via afhaalmenu’s. „Anderen brengen het naar de voedselbank of geven het aan daklozen”, zei hij.

Begrip in de bioscoop

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) heeft er begrip voor dat bioscopen en theaters sluiten om zo verdere verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus in te dammen. Ook is de koepel blij dat het steunpakket voor de sector blijft.

„Tegelijkertijd hoopt de branche dat het beleid van het kabinet wordt aangepast richting de toekomst, waarbij er beter op dit soort situaties kan worden ingespeeld”, aldus de koepel in een verklaring. „Vanzelfsprekend wil NVBF graag meedenken met de overheid over hoe er meer stabiliteit in maatregelen kan worden aangebracht.”

Theaters: ’sluiting was er al’

Met de zaterdag nieuw afgekondigde lockdown verandert er voor theaters eigenlijk niet zoveel, stelt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. „Het stelde al niet veel voor wat we als theaters konden doen met een sluitingstijd van 17.00 uur. En nu is het de sluiting geworden die het eigenlijk al voelde te zijn”, zegt Siebe Weide, waarnemend directeur VSCD.

Wat de theatervereniging wel fijn vond om te horen was dat de versoepelingen een week voorafgaand zullen worden aangekondigd. „Dat is beter dan dat we nu voortdurend horen dat iets de volgende dag al in gaat.”, zegt Weide.

Dierentuinen: ’Tegenslag’

Dierentuinen hopen op donaties voor steun aan natuurprojecten en voor zorg voor de dieren nu ze alweer de poorten moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen. „Vanwege deze derde sluiting staan onze natuurbehoudstaken onder druk. Steun is nu zeer welkom”, schrijft Diergaarde Blijdorp in Rotterdam op de website.

Ouwehands Dierenpark in Rhenen roept bezoekers op om te doneren of symbolisch een dier te adopteren. Ouwehands heeft net als veel dierentuinen een stichting die natuurprojecten over de hele wereld steunt. Het geld van de stichting komt uit de kaartverkoop, maar nu dierentuinen telkens moeten sluiten is er veel minder geld beschikbaar voor zulke fondsen.

DierenPark Amersfoort zou in de kerstvakantie een speciaal winterevenement houden, wat nu niet doorgaat. „Wij willen iedereen wel ontzettend bedanken voor alle steunbetuigingen, berichtjes en betrokkenheid. Onze bezoekers maken het park compleet en wij kijken ernaar uit jullie weer te mogen verwelkomen!”, meldt het park.

Een woordvoerster van Artis in Amsterdam noemt de strenge lockdown „een enorme tegenslag. De stemming bij het hele personeel is bedrukt.” Artis kan tot 5000 bezoekers per dag op een veilige manier ontvangen, zegt zij. „De buitenlucht is een fijne manier om te ontspannen. Maar het is wat het is.” Ook Burgers’ Zoo in Arnhem heeft een zeer uitgestrekt terrein waar bezoekers makkelijk voldoende afstand kunnen houden. Burgers’ hanteert een reserveringssysteem. Kaartjes die verkocht zijn voor de lockdownperiode worden automatisch verlengd tot 31 maart 2022, laat de dierentuin weten.

Musea: ’het is wat het is’

De musea sluiten voor de vierde keer in deze coronacrisis hun deuren. Dat doen ze met pijn in hun hart, maar tegelijk ook met het vertrouwen dat ze ook na deze sluiting mensen weer een veilig en leuk bezoek kunnen bieden. Dat zegt een woordvoerster van de Museumvereniging in een reactie op de nieuwe coronamaatregelen.

De musea begrijpen volgens haar dat Nederland voor de uitdaging staat mensen voldoende gezondheidszorg te kunnen bieden. De musea zouden natuurlijk het allerliefst bezoekers willen ontvangen, dus ze houden de blik op een betere toekomst gericht, aldus de woordvoerster.

De Kunsthal Rotterdam vindt het "enorm spijtig" de deuren te moeten sluiten, aldus een woordvoerster. "Sinds november loopt hier een grote, bijzondere tentoonstelling, Calder Now. Twee andere tentoonstellingen beleven hun laatste dagen in de kerstvakantie en waren een mooi moment voor gezinnen om die nog te komen zien."

De woordvoerster noemt een bezoek aan het museum een "prachtig, veilig uitje. We kunnen alleen maar hopen dat wij op zeker moment ook als essentieel worden aangemerkt. Vooralsnog zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, het is wat het is."