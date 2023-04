Te koop: machine om mondkapjes te maken, zo goed als nieuw

In 2020 heeft meneer Nie een mondkapjesmachine en een machine om de mondkapjes te verpakken gekocht. Voor de mkb’er was dat een grote investering van omgerekend €134.000, maar aan het begin van de coronapandemie leek dat een slimme zet. Op het hoogtepunt draaide de machine tien uur per dag, goed voor zo’n 200.000 mondkapjes.

Meneer Nie was niet de enige die een kans zag om aan de pandemie te verdienen. De hele wereld was afhankelijk van mondkapjes uit China en er kwamen in een half jaar 76.000 Chinese bedrijven met een mondkapjeslijn bij. Daar zaten ook bekende grote bedrijven bij, zoals BYD, SAIC en Foxconn.

Kansen

China had lange tijd de meeste mondkapjes in de wereld ter beschikking. Voor de virusuitbraak werd al de helft van de mondkapjes in de wereld in het land geproduceerd. Dat werden er snel nog veel meer.

Ook de familie Zhu zag een kans en vormde het familiebedrijfje om. Vroeger hadden ze een bedrijfje voor het steenhouwen van paleizen en tempels, maar dat moest worden opgedoekt nadat er strengere milieumaatregelen kwamen. ,,Mondkapjes werden voor hoge prijzen verkocht, ik zag een mooie kans’’, vertelt de zoon.

Het is de familie Zhu helaas niet gelukt aan de hype te verdienen. Na twee dagen stonden de autoriteiten voor de deur. Ze hadden geen vergunning voor het maken van mondkapjes en mochten de kapjes alleen voor zichzelf en voor familieleden gebruiken. ,,We hebben ruim 1500 mondkapjes gemaakt’’, zegt de zoon, die de machine nu via sociale media probeert te verkopen.

Ondermaats

Er werden zoveel maskers in China geproduceerd, dat Peking massaal kapjes aan landen begon te doneren. Deze waren niet altijd van hoge kwaliteit. Zo bestempelde Nederland een partij van 600.000 Chinese mondkapjes bij inspectie als ondermaats. De Chinese overheid trad hard op tegen leveranciers van slechte maskers. Tientallen ondernemers werden gearresteerd en de markttoezichthouder nam miljoenen mondkapjes in beslag.

Nu China als een van de laatste landen alle coronamaatregelen heeft afgeschaft, koopt niemand meer nieuwe mondkapjes. ,,Sinds december hebben we geen orders meer binnen gekregen en na Chinees nieuwjaar heb ik het helemaal opgegeven’’, zegt meneer Nie. De ondernemer weet zich geen raad met de ruim 1 miljoen mondkapjes die hij nog in voorraad heeft: ,,Ik kan ze niet recyclen, want de neusbrug is van metaal en die mag niet met het plastic worden mee verbrand.’’

Net als de familie Zhu heeft meneer Nie zijn machines op Chinese sociale media te koop aangeboden. Hij zegt dat hij al blij is als hij 1% van de aankoopprijs krijgt.