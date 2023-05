Toezichthouder treedt op tegen misleidende praktijken schuldhulpverleners

Mensen met schulden kunnen bij hun gemeente aankloppen voor een gratis schuldhulptraject. Maar niet iedereen wil of kan meteen door de gemeente worden geholpen. Zo zijn er in sommige gemeenten wachtlijsten. Dan kan een commerciële aanbieder van schuldhulpverlening een aantrekkelijk alternatief zijn: zij adverteren met directe hulp waarvoor je je eenvoudig kunt aanmelden zonder wachtlijst en een intakegesprek binnen 24 uur.

Onduidelijk

Probleem is dat sommige van deze aanbieders niet duidelijk zijn over de kosten die hun hulp met zich meebrengt. En dat zijn ze wel verplicht; ze moeten duidelijk zijn over welke hulp ze precies bieden, wat de kosten zijn en hoe je er weer vanaf kunt als je dat wilt.

Steeds meer mensen hebben geldproblemen in Nederland en zijn daarmee ook kwetsbaar voor dit soort praktijken, zo schrijft de ACM op haar website. Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM: „Wij zagen in ons onderzoek dat er commerciële aanbieders zijn die misbruik maken van de schuldensituatie waarin mensen verkeren. Zij vragen veel geld voor een traject zonder dat vooraf duidelijk is hoe lang het duurt en wat je er precies voor krijgt. Dat maakt het voor de consument lastig om in te schatten of de dienst het geld waard is. Dat moet stoppen.”

Boetes

De ACM heeft de partijen die niet aan de regels leken te voldoen aangeschreven. Zij moesten binnen twee weken aanpassingen op hun website doorvoeren zodat zij duidelijk zijn over de aard van hun dienst, de kosten en de voorwaarden voor het gebruik van schuldhulp. Uit het contact met aanbieders van commerciële schuldhulp blijkt dat zij niet op de hoogte zijn van de geldende consumentenregels. De meeste schuldhulpaanbieders die de ACM heeft aangeschreven hebben inmiddels een en ander aangepast. Bedrijven die dat niet doen kunnen een boete krijgen.