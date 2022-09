Huizenmarkt koelt weer wat verder af

Vorige maand werden huizen nog 14,5% duurder. De prijsstijging neemt nu al vier maanden achtereen af. De laatste keer dat zo’n beperkte stijging werd genoteerd, was in april 2021.

Daling koopkracht

De stijging van de huizenprijzen is ook beperkt als je die afzet tegen de ontwaarding van geld. De Nederlandse inflatie bedroeg in augustus 12% ten opzichte van een jaar geleden. Dan is in reële prijzen sprake van een stagnatie van de huizenprijzen vergeleken met vorig jaar.

Er werden in augustus ook minder woningverkopen bij het Kadaster ingeschreven. Het CBS meldt 16.405 woningtransacties, een daling van 5% vergeleken met een jaar geleden.

De cijfers van het Kadaster lopen wel altijd twee à drie maanden achter bij de daadwerkelijke transacties, omdat het even duurt voordat kopers en verkopers de financiering en formaliteiten hebben afgehandeld.

Over twee weken komt makelaarsclub NVM met de actuele cijfers over de periode juli tot en met september. Dan zal blijken of de inflatie en de aanhoudende woningnood de huizenprijzen blijven opstuwen. Makelaars merken wel dat overbieden minder gebruikelijk wordt, onder druk van de verdrievoudiging van de hypotheekrente en het wegzakkende consumentenvertrouwen.

Rabobank verwacht desondanks voor dit jaar een gemiddelde huizenprijsstijging van maar liefst 15,2% , liet de bank vorige week nog weten. Bij de huidige afvlakking van de prijzen wordt het spannend of dit percentage gehaald gaat worden. Voor volgend jaar rekent de bank op een stijging van slechts 3%.

Vraag groter

Wel wordt de vraag naar huizen steeds groter, terwijl de nieuwbouw verder inzakt. In het eerste halfjaar groeide de Nederlandse bevolking met 120.000 inwoners. Tegelijk nemen de bouwactiviteiten af door de gestegen bouwkosten en het verslechterde investeringsklimaat, mede vanwege onzekerheid bij beleggers over de regulering van de middenhuur. Daardoor worden ook gemengde projecten met koopwoningen afgeblazen.

Het kabinet streeft ernaar om de jaarproductie van circa 70.000 nieuwe huizen op te voeren naar 100.000. De vereniging van projectontwikkelaars Neprom signaleert echter een daling van het aantal bouwvergunningen met 25%. De organisatie verwacht voor 2023 een terugval van de nieuwbouw naar 60.000 woningen.