Prijsstress drijft de klant naar de markt

Financieel

Jumbo-flitsbezorgers straks ook in Amsterdam en Den Haag

Supermarktketen Jumbo en flitsbezorgservice Gorillas gaan ook in Amsterdam en Den Haag samen optrekken. Daarmee is de samenwerking tussen de twee bedrijven een feit in alle dertien steden waarin Gorillas actief is. Ondertussen heeft Jumbo-familie Van Eerd een belang genomen in Gorillas.