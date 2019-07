’Mijnbouwreus BHP uit kolen’

Ook producent Glencore, de grootste in de markt, heeft gezegd de productie af te bouwen. Volgens het klimaatakkoord van Parijs van december 2015 moet de uitstoot van vervuilende stoffen worden beperkt.

Steenkool geldt als een van de meest vervuilende en veel gebruikte grondstoffen, onder andere voor energiecentrales.

BHP kijkt volgens Bloomberg om onderdelen in de steenkoolproductie af te stoten. Een besluit zou nog niet zijn gevallen.

Vervolgstap

Begin dit jaar waarschuwde BHP al voor een afnemende belangstelling onder klanten voor de steenkolen. In mei meldde zijn cfo Peter Beaven de productie in ieder geval niet meer uit te breiden.

Er is een kans dat de grondstof „mogelijk eerder dan verwacht” wordt afgebouwd, zei hij dit voorjaar.

Ook in Nederland wordt gekeken naar afbouw van steenkoolgebruik in energiecentrales. Het Nederlandse klimaatakkoord heeft als doel om in 2030 alle broeikasgassen met 49% te hebben verminderd ten opzichte van 1990.

Grote beleggers zoals het Noorse pensioenfonds hebben steenkool grotendeels uit hun beleggingen gehaald. Het Noorse fonds verkoopt momenteel voor $13 miljard aan aandelen in bedrijven die steenkool produceren.

