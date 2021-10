Beursblog: rode AEX klimt uit het dal

Bierbrouwer Heineken (+1,4%) en chemicaliëndistributeur IMCD (+1,2%) zijn de koplopers bij de hoofdfondsen. Winkelvastgoedfonds Unibail (-2,7%) staat onderaan. Op de lokale markt wint Renewi bijna 9% nadat de afvalverwerker zich positiever uitliet over de gang van zaken.

Beleggers zijn vandaag ook gericht op de noodlijdende Chinese vastgoedgigant Evergrande. De handel in het aandeel Evergrande is vannacht stilgelegd op de beurs in Hongkong. Er zijn berichten dat Evergrande €4,3 miljard ophaalt met de verkoop van een meerderheidsbelang in zijn vastgoedtak.

